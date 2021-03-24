樂天與騰訊結盟　日前官員警告：恐存經濟安全問題

騰訊於上兩周公布，將入股日本最大電商集團樂天株式會社。公告稱，日本樂天決定通過第三方配售的方式向騰訊等公司發行新股並處置庫存股，當中向騰訊旗下子公司Image Frame Investment(HK)Limited配股5,738萬股，每股作價1,145日圓，涉資657億日圓(約46.7億港元)。

根據文件顯示，日本樂天還向日本郵政配售1.31億股、沃爾瑪配售1,453.6萬股、Mikitani Kosan配售436.7萬股、Spirit配售436.7萬股。

騰訊執行董事兼總裁劉熾平表示，樂天通過其會員和忠誠度計劃，建立一個充滿活力的生態系統，將它的實力從電子商務延伸到金融科技和數字內容。他續稱，騰訊與樂天一樣，希望通過創新和賦能，為用戶和合作夥伴創造價值。