內地健身人口逾7千萬　疫下教練月均收入降至7300元人幣

由上海體育學院經濟管理學院及三體雲智能科技共同編寫的「2020中國健身行業數據報告」顯示，中國整個健身行業的健身會員人數約7,029萬，健身人口滲透率為5.02%，環比去年增幅3.19%，分析指中國與美國、歐洲的差距在逐漸縮小。

數據又指，截至2020年12月，內地健身俱樂部門店數目約44,305家，比2019年的49,860間減少11.1%，但中國的健身俱樂部市場仍是全球最大。至於存量市場中智能健身房總數約3.2萬家，佔內地商業健身房(含健身俱樂部和工作室)總數的32.7%。

報告顯示，自去年3月開始，大部分地區包括健身房在內的線下門店在政策指導下陸續有序恢復營業，到4至5月各地健身場館恢復全面復工狀態，內地健身產業逐漸復甦，6月健身房整體營收達到全年最高值。

按內地健身場館及店均教練人數的推算，截至去年12月，健身教練從業人數約90萬，其中健身俱樂部教練61.2萬，工作室教練28.8萬。受疫情影響，去年教練月均收入7,300元人民幣(下同)，較前一年下跌20%，而疫情嚴重時幾乎沒有收入。

至於會員在健身周邊平均每年投入費用主要集中在3,000元之內，佔比為83.26%。相比2019年，花費在1,000元以內的會員增加，按年增加35.88%。