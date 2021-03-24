深圳就智能網聯汽車條例公開徵詢　無人駕駛車將合法

深圳市交通運輸局公布，《深圳經濟特區智能網聯汽車管理條例(徵求意見稿)》昨天(23日)在市人大常委會網站公開徵求意見，明確規定智能網聯汽車經登記取得登記證書、號牌和車輛牌照，可上特區道路行駛。這意味着，無人駕駛汽車有望在深圳合法上路了。

公告指出，智能網聯汽車，是指搭載先進的傳感器等裝置，融合現代通信與網絡技術，具備智能決策等功能，最終實現替代人操作的新一代汽車。其包括有條件自動駕駛、高度自動駕駛、完全自動駕駛三個技術等級。

《條例(徵求意見稿)》進一步放寬智能網聯汽車道路測試和示範應用相關條件，規定智能網聯汽車可以上特區的高速公路和城市快速路開展道路測試和示範應用；高度自動駕駛和完全自動駕駛的智能網聯汽車開展道路測試或示範應用，經市相關主管部門審核批准，可以不配備駕駛人。同時，授權市政府可以選擇車路協同基礎設施較爲完善的行政區全域開放道路測試、示範應用及商業化試點。

深圳目前已在9個區開放智能網聯汽車測試道路里程144.69公里，發放道路測試牌照14張，累計道路測試總里程達18,638公里，開放區域、開放里程及牌照發放數量都位居全國前列。