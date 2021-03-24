中國地方政府隱性債務達14.8萬億人幣　未見頂…

外媒引述一家有政府背景的智庫估計，中國地方政府的隱性債務去年達到14.8萬億元人民幣(下同)，料今年可能還會進一步攀升。

報道引述國家金融與發展實驗室高級研究員劉磊表示，在疫情期間，地方政府面臨增加基建投資和促進成長的壓力，導致預算外借款從2019年第三季度139億元的近期低點上升了6%。隱性債務由政府相關實體為基礎設施和其他公共項目籌集的資金組成，帶有隱性政府還款擔保。城投債就是地方政府籌集資金以增加支出但沒有將其納入資產負債表的一個例子。

中國已明確表示今年要保持宏觀槓桿率基本穩定，政府槓桿率要有所降低，以控制風險。劉磊認為，要實現這個目標會有難度，因為預算內支出不足以覆蓋中國經濟實現2035年遠景規劃所需的投資。

劉稱，地方政府投資壓力大，一定會增加隱性債務。中國經濟還有一定成長壓力，未來長期人口高齡化，還有外部壓力。

地方政府隱性債務從技術上說是違法的，中國沒有這方面的正式統計，不同機構的估計可能會結果迥異。他表示，隱性債務的借款成本比政府債券更高，可能會造成每年超過7,000億元的額外利息支出。其隱性債務統計包括城投債、政信合作、保險債權計劃、券商資管投資融資平台、基金子公司投資融資平台，他認為這些債務也會給中國的金融體系穩定帶來風險。