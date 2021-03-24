【高盛推介】快手業績勝預期 留意貼價購沽證
2021年03月24日 11:51
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高盛(亞洲)有限責任公司：快手周二(23日)跌約4.3%，並在收市後公布截至去年12月或止的全年業績，期內營業額達587.76億元人民幣，按年升50.2%；虧損擴大至1,166.35億元人民幣，2019年同期蝕196.52億元人民幣。去年經營虧損主要是由於為擴大用戶群及提升用戶參與度、提高品牌認知度及發展整體生態系統而增加銷售及營銷開支所致。
快手周三(24日)早段低開約6.2%後跌幅擴大，低見268元，為過去兩周低位。
觀察個股輪證資金流向，可見牛證於周二獲資金轉向，錄得約1,250萬元資金流入，為當日第三多資金流入的認股證相關資產。而認沽證則於周一(22日)及周二共錄得約250萬元資金流入。
由於快手股價急跌，或會使早前獲投資者留意的產品，其條款於現時或已不適合，例如認購證變得太價外，認沽證變得價內。因此投資者在選擇產品時，宜重新審視產品條款。
投資者如看好，高槓桿選擇可留意屬行使價350至380元間認購證中，槓桿最高的快手購證(13157)，行使價368元，2021年8月10日到期，實際槓桿5.4倍，行使價350至380元間產品中，槓桿最高。
貼價選擇可留意屬行使價320至350元間認購證中，槓桿最高的快手購證(13129)，行使價338元，2021年8月10日到期，實際槓桿5.1倍，貼價、行使價320至350元間產品中，槓桿最高。
低面值選擇可留意年期約9個月的低街貨快手購證(24473)，行使價318.2元，2021年12月23日到期，實際槓桿3.4倍，低面值、低街貨。
投資者如看淡，可留意價外幅度約9%，年期約5個月，屬貼價的低街貨快手沽證(13192)，行使價245.68元，2021年8月27日到期，實際槓桿2.7倍，貼價、低街貨。
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