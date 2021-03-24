【高盛推介】快手業績勝預期　留意貼價購沽證

高盛(亞洲)有限責任公司：快手周二(23日)跌約4.3%，並在收市後公布截至去年12月或止的全年業績，期內營業額達587.76億元人民幣，按年升50.2%；虧損擴大至1,166.35億元人民幣，2019年同期蝕196.52億元人民幣。去年經營虧損主要是由於為擴大用戶群及提升用戶參與度、提高品牌認知度及發展整體生態系統而增加銷售及營銷開支所致。

快手周三(24日)早段低開約6.2%後跌幅擴大，低見268元，為過去兩周低位。

觀察個股輪證資金流向，可見牛證於周二獲資金轉向，錄得約1,250萬元資金流入，為當日第三多資金流入的認股證相關資產。而認沽證則於周一(22日)及周二共錄得約250萬元資金流入。

由於快手股價急跌，或會使早前獲投資者留意的產品，其條款於現時或已不適合，例如認購證變得太價外，認沽證變得價內。因此投資者在選擇產品時，宜重新審視產品條款。

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