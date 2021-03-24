【高盛推介】騰訊整固　輪證攻略

高盛(亞洲)有限責任公司：將於周三(24日)公布業績的騰訊控股，周二(23日)跌約0.8%。周四早段高見637.5港元後倒跌。進而觀察騰訊過去10日的表現，可見其股價均穩守在620元水平附近。市場預期騰訊去年非國際財務報告準則純利料介乎1,190億至1,261.06億元人民幣，按年增加26.1%至 33.7%。有報道引述消息，指騰訊作為最大股東的聯易融，已通過港交所上市聆訊，料最快於周五(26日)開始招股。

觀察個股輪證資金流向，可見周二資金積極兩邊部署，並見近日資金追捧好倉，當中認購證及牛證皆於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約7,450萬及2,520萬元。淡倉方面，則見周一(22日)及周二共錄得約330萬元資金流入認沽證。熊證則見於周二獲資金轉向，錄得約110萬元資金流入。進而觀察港股通資金流向，可見騰訊獲北水連日買入，當中過去5個交易日共錄得約45億元資金淨買入。

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