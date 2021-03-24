【高盛推介】騰訊整固 輪證攻略
2021年03月24日 12:04
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高盛(亞洲)有限責任公司：將於周三(24日)公布業績的騰訊控股，周二(23日)跌約0.8%。周四早段高見637.5港元後倒跌。進而觀察騰訊過去10日的表現，可見其股價均穩守在620元水平附近。市場預期騰訊去年非國際財務報告準則純利料介乎1,190億至1,261.06億元人民幣，按年增加26.1%至 33.7%。有報道引述消息，指騰訊作為最大股東的聯易融，已通過港交所上市聆訊，料最快於周五(26日)開始招股。
觀察個股輪證資金流向，可見周二資金積極兩邊部署，並見近日資金追捧好倉，當中認購證及牛證皆於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約7,450萬及2,520萬元。淡倉方面，則見周一(22日)及周二共錄得約330萬元資金流入認沽證。熊證則見於周二獲資金轉向，錄得約110萬元資金流入。進而觀察港股通資金流向，可見騰訊獲北水連日買入，當中過去5個交易日共錄得約45億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意年期約2個月的高槓桿騰訊購證(28702)，行使價686.38元，2021年5月25日到期，實際槓桿10.7倍，貼價、高槓桿。
輕微價外選擇可留意年期約3個月的低街貨騰訊購證(28701)，行使價716.38元，2021年6月18日到期，實際槓桿9.1倍，輕微價外、低街貨。
低面值選擇可留意年期約6個月的騰訊購證(21473)，行使價700.5元，2021年9月27日到期，實際槓桿6.1倍，低面值。
牛證方面的貼牛選擇可留意騰訊牛證(69561)，收回價593.18元，行使價590.68元，換股比率500，槓桿比率17.6倍，高槓桿貼牛。
遠牛選擇可留意騰訊牛證(62682)，收回價580元，行使價577.5元，換股比率500，槓桿比率12.7倍，近41元收回距離遠牛。
投資者如看淡月，認沽證方面可留意價外幅度約9%，屬中期的低街貨騰訊沽證(21564)，行使價565.38元，2021年6月24日到期，實際槓桿8.6倍，中期、低街貨。
熊證方面可留意屬近熊的騰訊熊證(60830)，收回價660元，行使價663元，換股比率500，槓桿比率14.1倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
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