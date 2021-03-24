陳樂兒：中移動派息具吸引力
2021年03月24日 12:44
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隔晚美股做好，但A股續弱，港股高開低走。恒指跌387點至28,497點。國指跌195點至11,111點。科指跌213點至8,295點。大市成交額為1,666億元。內地加強電子煙監管，思摩爾(06969)急跌27.2%。資源股下跌，中鋁(02600)插9.9%，宏橋(01378)瀉11.8%。
市場目前對高估值溢價的軟件股傾向審慎，資金流相對利好有明確盈利紀錄的硬件股。據中國信通院資料顯示，中國今年首兩個月手機市場總體出貨量累計6,187.9萬部，按年飆升1.2倍，相對2019年首兩月則增長27.4%。預期手機設備股將會受惠於消費電子市道復甦，以及5G滲透率提升。其中舜宇光學(02382)去年盈利優於市場預期，管理層對今年增長展望正面，估計今年手機鏡頭模組付運可按年增長20%至25%，高出市場預期。預期舜宇將會繼續受惠手機鏡頭升級潮，在蘋果供應鏈當中擴闊份額，長線而言車用鏡頭前景正面，宜分注收集。
內銀股即將放榜，預期表現不俗。事實上，綜合中國銀保監會的行業數據及各大內銀早前的業績快報資料均顯示，去年第四季業界盈利出現強勁反彈。銀保監公布，去年內地商業銀行的淨利潤下跌2.7%至1.94萬億元人民幣，意味去年第四季同比反彈24%。中國經濟復甦，市場利率上行，資產質素改善，讓利壓力減輕，經營環境改善。加上，板塊估值低，股息率吸引，建議關注大型國有銀行建行(00939)及工行(01398)。
展望港股後市，市場觀望重磅股業績，大市成交偏淡靜。A股表現未見起色，無法對港股起支持作用。外圍方面，歐洲疫情反彈，另外美債息、美匯升勢對新興市場的壓力已逐步浮現，新興貨幣及股市大幅波動，相關風險值得注視。港股支持位於28,260點。
個股推介方面，中移動(000941)去年首3季盈利只按年下跌0.3%，再加上其他2家中資電訊公司宣布的全年業績不俗，預期中移動周四公布的業績將平穩。展望未來，2021年首2月國內整體電信收入按年增長5.8%，其中，數據中心以及雲計算等新興產業收入按年增長29%，表現理想。預期可以推動中移動以及其他中國電信運營商，盈利保持平穩增長。中移動預期市盈率8.3倍，股息率6.6厘，具吸引力。向上阻力位為58元，向下止蝕價為48元。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)