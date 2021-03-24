陳樂兒：中移動派息具吸引力

展望港股後市，市場觀望重磅股業績，大市成交偏淡靜。A股表現未見起色，無法對港股起支持作用。外圍方面，歐洲疫情反彈，另外美債息、美匯升勢對新興市場的壓力已逐步浮現，新興貨幣及股市大幅波動，相關風險值得注視。港股支持位於28,260點。

個股推介方面，中移動(000941)去年首3季盈利只按年下跌0.3%，再加上其他2家中資電訊公司宣布的全年業績不俗，預期中移動周四公布的業績將平穩。展望未來，2021年首2月國內整體電信收入按年增長5.8%，其中，數據中心以及雲計算等新興產業收入按年增長29%，表現理想。預期可以推動中移動以及其他中國電信運營商，盈利保持平穩增長。中移動預期市盈率8.3倍，股息率6.6厘，具吸引力。向上阻力位為58元，向下止蝕價為48元。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)