港澳暫停接種復必泰　復星醫藥：不影響正常生產經營

昨晚接獲BioNTech SE(以下簡稱「BioNTech」)書面通知，注意到其生產供應港澳的批號為「210102」疫苗產品中，存在少量西林瓶封蓋有關的瑕疵，為確保疫苗接種安全，已發起對該問題的原因調查，並已於今日通知兩地相關主管部門暫停接種批號為「210102」的疫苗，直至調查結束。基於謹慎考慮，用於供應香港的批號「210104」的疫苗亦將進行封存，不再發送至各接種點，直至另行通知。

該公司指，目前未有證據表明相關批次產品安全可能存在風險，而有關疫苗本次暫停使用並作封存，對於相關批次疫苗在香港及澳門的後續接種安排可能存在影響，具體均以調查結果為準；另預計不會對集團正常生產經營構成重大影響。