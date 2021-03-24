【瑞通推介】恒指跌穿兩萬八　資金續追牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局主席鮑威爾稱經濟復甦遠未完成，並憂慮某些資產價格偏高，加上新冠肺炎疫情反覆，道指隔晚收報32,423點，跌308點或0.94%。

恒指周二(23日)收報28,497點，跌387點或1.3%，連跌第3日。周三(24日)早段續跌，曾挫近500點，一度跌穿28,000點的水平。恒指好倉(牛證及認購權證)周二淨流入逾1.9億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾9,400萬元，反映投資者看好大市將出現技術反彈。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價27,800至27,899點，而熊證街貨重貨區為收回價30,000至30,099點。

騰訊控股周三公布去年業績，大行普遍預期騰訊去年第4季及全年盈利增長30%以上。另有傳騰訊將對旗下兩大遊戲直播平台虎牙和鬥魚的合併作出妥協讓步，以化解監管當局的反壟斷疑慮。騰訊周二收報628.5元，跌0.79%，失守100天線，但跌幅較大市小。周三早段於630元關口上落。周二有約4.9億元北水淨買入騰訊。輪證資金流方面，分別有逾2,700萬和420萬元淨流入其好倉和淡倉。

吉利汽車去年純利55.3億元人民幣，按年跌32.4%遜預期，並削減派息，股價周二午後跌幅擴大，全日收挫6.6%於22.55元，是表現最差藍籌。集團管理層指，今年產品進入新發展周期，料競爭力和利潤將提升。另目前沒有在瑞典上市計劃，而回科創板進展以官方批複為準。另外，吉汽與母公司成立合資拓展電動車相關產品。吉汽周三早段挫逾13%，下試20元的支持力。周二有逾3.9億元北水淨買入吉利。輪證資金流方面，分別有逾10萬和逾290萬元淨流入其好倉和淡倉。

中國移動將於周四(25日)公布去年業績，券商料集團去年純利微升。另外，工信部發布2021年首兩個月通信業經濟運行情況顯示，期內電訊業務收入按年增長5.8%，而內地三大電訊商首兩月大數據、雲計算等業務收入按年增長28.9%。中移周二全日於52至52.8元之間窄幅上落，收跌0.86%於52.15元，周三早段於52元之上好淡爭持。周二有逾710萬元淨流出其好倉，淡倉同日亦有約10萬元淨流出。

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