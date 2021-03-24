金山軟件：今年主要資本開支料3億至4億人幣

該公司首席執行官鄒濤補充，疫情雖然已受控，但是用戶已習慣新的辦公模式，「難走回頭路」，遙距辦公需求仍強勁，「市場遠未飽和」。

至於已分拆到美國上市的金山雲，吳氏指，其去年表現已超越年初制定的目標，而去年第四季EBITDA收支平衡，預期今年EBITDA及利潤能進一步提升。

公司在武漢建新總部及新研發中心，他指，市場對SaaS(軟件即服務)的需求強勁，加上中美科技競爭下，推動中國加快本土科技能力培育，公司亦期望吸納更多人才。另外，今年主要資本開支用於園區建設及設備投入等，料約在3億至4億元人民幣。不過，未有計算金山雲相關資本開支，因已不在合併報表內。

集團去年網絡遊戲及其他業務收益增19%至33.37億元，辦公軟件及服務業務收益增43%至22.57億元。

被問到辦公業務收入佔比會否高於遊戲業務，鄒濤指出，兩項業務特點不同，遊戲屬台階性盈利模式，開發一般需時3至5年，收入增長視乎遊戲是否成功，形容「3年不開張，開張吃3年」，而辦公業務則屬斜坡性增長，每年有穩定的提升。不過，目前預計今年遊戲業務收入仍高於公軟件收入，惟難言3至5年後情況。

遊戲業務方面，他透露，計劃5月推出《劍俠情緣3》懷舊版，因應雲遊戲興起，將同時推出PC端及雲版本。另預期7至8月將推出由騰訊發行的《臥龍吟2》及卡牌手遊《武林閑俠》，9月份則有《劍俠世界3》手遊，年底前公司代理發行的《魔域3D》，公司代理的《最終幻想：勇氣啟示錄》料於第三季推出。