全球經濟復甦　須先解決這十大難題…

外媒報道，牛津經濟研究院昨日(23日)舉行線上會議指出，3月以來全球經濟復甦確實優於預期，但全世界尚未從「失望的十年」走出來，現在市場又深陷二低一高一震（低利率、低GDP年增、高通脹、資產收益波動大）的焦慮。全球須要將「十大難題」逐一克服，否則經濟復甦難以持久。

該研究團隊提出全球經濟復甦面對的十大難題，分別為：

1.全球儲蓄率在未來20年會保持偏高。

2. 各國財政擴張導致安全資產短缺。

3. 生育率、壽命和生產率下降會使得經濟成長長期處於停滯狀態。

4. 通脹壓力在2020年代都不會形成。

5. 經歷2020至2021的震盪後，貧富差距擴大。

6. 市場需要習慣於降低風險調整後的收益。

7. 長期資產市場經常輪替。

8. 新興市場需維持擁有人口紅利驅動新的希望。

9. 新興市場的中期債務大部分需要解決。

10. 與民粹主義有關的保守總體政策，面臨雙向風險。

在這十大難題之中，最難處理的是首兩項。該機構指出，民間儲蓄率之於總體經濟的意義，已不同於昔日。全球儲蓄率隨着新冠疫情而提升，而且人類平均壽命延長使得職場人士的儲蓄跟着增加，抵銷了退休嬰兒潮世代儲蓄減少的空缺，加上擁有人口紅利的新興市場，儲蓄率已相對較高，其社會中堅世代正邁向生命周期的高儲蓄年期，未來幾十年將會是全球儲蓄率提升的另一大動能，如何緩解高儲蓄率的社會壓力或善用民間資金的妥當策略，會是一大難題。

其模擬模型顯示，去年全球安全資產應增加4.9萬億美元，但受各國央行貨幣量化寬鬆影響，估計未來每年只會增0.4萬億美元，凸顯安全資產短缺的嚴重困擾。隨着全球儲蓄率高升、民眾獲得的安全收益率勢必會更低，直接相關的民間消費動能都將因此受到阻礙，沒有消費力，經濟復甦將是空談。