Apple恐要向三星支付違約金　全因呢項失敗產品...

南韓媒體報道，由於iPhone 12 Mini銷情遠遜預期，蘋果公司(APPLE)將減少生產該款手機，因而減少採購相關顯示面板，很可能因此要向三星顯示器(Samsung Display)繳付巨額違約金。

據市場調查機構Omdia數據顯示，今年1月三星顯示器的小型OLED面板全球出貨量下跌9%，至4,500萬片，主要受到iPhone 12 Mini銷售疲弱所致。韓媒引述業內人士透露，APPLE很可能因為未能達到協議要求的面板採購目標，向三星支付龐大違約金。

三星顯示器為iPhone 12 Mini的唯一面板供應商，為其提供5.4英吋面板。據悉，由於OLED面板採購量低過協議要求，APPLE曾於2019年向三星支付約6.83億美元的違約金，並於隔年再支付9.5億美元。

儘管多次傳出細屏版的iPhone銷量不佳，惟市場預期蘋果即將推出的iPhone 13系列，仍會保留5.4英吋面板的細型號機款，不排除藉此盡量消化已向三星採購的小型OLED面板訂單，減少需付違約金的數額。