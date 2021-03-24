基金經理調查：美國通脹溫和　看好新興市場貨幣

羅素投資(Russell Investments)昨日(24日) 公布的調查顯示，固定收益基金經理預計未來一年美債孳息率曲線將趨陡，許多基金經理預計通脹仍將維持在1.8至2.4%區間內。

外媒報道，該調查顯示，債券和外匯經理預計，未來一年投資級資產可取得最具吸引力、經風險調整後的回報，也看好高收益資產以及新興市場本幣和硬貨幣(hard currency)債務。基準10年期美債孳息率今年以來升逾70個基點，反映市場預期經濟復甦、通脹升溫，美國聯儲局樂見這一趨勢，並調整通脹目標為「平均2%」，而非固定的2%。

調查中，76%的受訪者預計美國的通脹，將在聯儲局的目標區間1.8至2.4%徘徊，僅10%的受訪者認為，未來將出現通縮環境，這一數字較上季的21%大幅下降。基金經理偏愛巴西雷亞爾，認為它是未來一年最具吸引力的新興市場貨幣。近89%的受訪者預期，新興市場貨幣會有積極表現。今年迄今，雷亞爾兌美元已經下跌了約6%，相比之下，整體新興市場貨幣兌美元跌幅為0.7%。

調查顯示，71%的基金經理預計，未來一年個月新興市場外匯隱含波動率將上升，相比之下，57%的基金經理預計主要貨幣的隱含波動率將上升。