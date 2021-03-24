景瑞控股今年銷售目標上調至310億元人民幣

左起：陳超、閆浩及聯席公司秘書蔣冰弦。

集團今年銷售目標為310億元，較去年銷售額255億元調升21.53%。聯席主席及首席執行官閆浩稱，計劃今年推盤428億元，其中新盤為344億元，目標去化率為72%，且有信心達標。

截至去年底，集團扣除預收款後的資產負債比率為66%，現金短債比率為1.5倍，但淨負債率升11個百分點至69%。首席財務官陳超解釋，為去年業務投資加大所致，但未超出官方的「三道紅線」規定。目前境外發債額度尚有1.9億美元，遇到合適窗口會進行融資。

對於內地實施「集中供地」，閆浩認為，當局一次推出幾十塊地，為投資者帶來機會，土地溢價率有望降低，大型或小型房企皆有好處。集團今年會合理安排資金，盡可能拿到最多的地，預計2021年買地支出為98.04億元。

除了現金流管理，他相信，去化率將會是關鍵之一，因為之後或出現多個項目同時推出的情況，需要比競爭對手更有效率。至於「集中供地」的做法可能蔓延至更多城市，公司已展開全面準備，積極適應新政，計劃透過合作方式，更大範圍獲取土地。