復星旅遊文化指若疫情受控　料下半年旅遊業大反彈

公司去年旅遊業務收入按年減少約52%，物業銷售業務亦勁跌逾86%。副總裁及首席財務官王文平解釋，去年因疫情調整物業交付時間表，麗江和太倉復遊城項目已開始預售，估計太倉可於今年完成交付。另外，麗江ClubMed及太倉阿卑斯雪世界預期分別於今年下半年及2023年開業。

Club Med品牌方面，副董事長Henri Giscard d’Estaing指，計劃在2023年底前開設16間度假村，其中一半位於中國內地，另翻新10個度假村。現時中國滑雪人次不斷增加，但生態未完善，市場有龐大發展空間。

他又指，疫情限制人們出行，旅遊業面對困難，但亦為集團帶來發展機遇，以進一步擴大市場份額。2019年11月收購的酒店品牌Casa Cook & Cook’s Club，截至目前，在地中海沿岸已簽訂13家特許經營協議酒店，預料2023年底全球布局不少於30家。

對於海南發展，錢氏認為，集團已有品牌在當地，未來會加大投入。當海南成為香港或其他購物天堂般的消費地區，有旅遊行業發展。當海南的免稅牌照開放申請，集團一定會考慮申請，惟最終仍取決於政府政策。