復星旅遊文化指若疫情受控 料下半年旅遊業大反彈
2021年03月24日 15:15
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錢建農相信疫情一旦受控，預料下半年旅遊業會出現大反彈。
新冠肺炎疫情重挫旅遊業，復星旅遊文化(01992)去年亦由盈轉虧。集團董事長兼首席執行官錢建農在業績會上強調，這是全球及全行業均需面對的困難，而集團在過去已採取一系列的應對措施，旗下度假村亦陸續重新開業，坦言旅遊業短期仍受限於各國防疫及新冠肺炎疫苗接種，但相信疫情一旦受控，預料下半年旅遊業會出現大反彈。
公司去年旅遊業務收入按年減少約52%，物業銷售業務亦勁跌逾86%。副總裁及首席財務官王文平解釋，去年因疫情調整物業交付時間表，麗江和太倉復遊城項目已開始預售，估計太倉可於今年完成交付。另外，麗江ClubMed及太倉阿卑斯雪世界預期分別於今年下半年及2023年開業。
Club Med品牌方面，副董事長Henri Giscard d’Estaing指，計劃在2023年底前開設16間度假村，其中一半位於中國內地，另翻新10個度假村。現時中國滑雪人次不斷增加，但生態未完善，市場有龐大發展空間。
他又指，疫情限制人們出行，旅遊業面對困難，但亦為集團帶來發展機遇，以進一步擴大市場份額。2019年11月收購的酒店品牌Casa Cook & Cook’s Club，截至目前，在地中海沿岸已簽訂13家特許經營協議酒店，預料2023年底全球布局不少於30家。
對於海南發展，錢氏認為，集團已有品牌在當地，未來會加大投入。當海南成為香港或其他購物天堂般的消費地區，有旅遊行業發展。當海南的免稅牌照開放申請，集團一定會考慮申請，惟最終仍取決於政府政策。