股災快來了！《福布斯》董事長警告：美股泡沫將爆破

美國《福布斯》雜誌董事長兼總編輯史提夫·福布斯(Steve Forbes)今日發布影片警告，拜登政府計劃大幅增稅，將損害美國經濟及股市，再加上美國將出現的通脹程度，是自1970年代以來從未見過，美股泡沫將會破裂。

外媒報道，福布斯日以「美股泡沫將會破裂，通脹正在到來」（Stock Market Bubble Will Burst & Inflation Is Coming）為題錄製影片警告，當前市場認為，拜登政府和聯準會的作為，對美國正在復甦的經濟所造成的傷害是有限的，但在未來數月，這種樂觀假設將被打破，投資者享受這場牛市，但麻煩正在到來。

他表示，美國聯儲局正在引發一場自1970年代以來從未見過的通脹，而該會主席鮑威爾對任何關於通脹的擔憂都不屑一顧，暗示聯儲局能像控制電燈或水龍頭開關一樣控制通脹，但不愉快的歷史經驗表明，一旦通脹獲得勢頭，就很難控制，利率勢必會上升。

他警告，聯儲局低估了即將開始印鈔的規模，美國財政部將發行數萬億美元規模的債券，為美國空前的和平時期支出籌錢，但銀行、外國政府、美國政府機構不會再像以前那樣成為美債的大買家，這導致聯儲局必須承擔重任，而該會需要創造的貨幣規模，將引發大規模通脹。

他指出，更雪上加霜的是，民主黨決心在資本利得、企業、高收入、汽油、汽車里程數、能源、遺產等方面大幅徵稅，這些稅收對小企業的傷害尤其嚴重，且民主黨籍參議員提出的「財富沒收方案」亦可能浮上枱面。他又引述克林頓時期的美國財政部長、奧巴馬時期的白宮經濟顧問薩默斯(Larry Summers)日前已警告，拜登政府的政策，是美國40年以來面臨「最不負責任的」總體經濟政策。

他最後警告，美國經濟具有深厚根基從新冠肺炎疫情中復甦，但美國經濟將無法承受即將到來的驚人金融、貨幣濫用措施。