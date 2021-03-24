油金穩升 道期偏軟
2021年03月24日 16:20
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美匯指數升至92.558；港匯見7.7689；離岸人民幣(CNH)報6.5260；美元兌日圓為108.59；歐元企1.1822；英鎊報1.3684。金價升至每安士1,728.89美元水平。油價漲逾1%，布油揚升至61.58美元；紐油升上58.53美元。道指期貨暫跌30點。
●市後關注點
-16:30 德國3月製造業採購經理指數(PMI)
-17:30 英國3月製造業採購經理指數(PMI)
-20:30 美國2月耐用品訂單
-21:45 美國3月製造業採購經理指數(PMI)
-22:00 聯儲局主席鮑威爾作證
●港澳暫停接種復必泰疫苗，市場憂慮阻延通關及經濟復甦，港股最多下瀉670點，低見27,827點，全日收報27,918點，跌579點或2%，為逾2個月以來首穿28,000點大關。主板成交1,901.713億港元。今日收市後放榜的騰訊及小米各跌0.8%及2.5%；另吉利汽車急瀉逾11%，市場憂慮公司回歸內地科創板上市出現阻滯。https://bit.ly/39aUy7N
-沒有最差！百度股價再次跌穿招股價兼創新低。
-傳馬化騰本月曾會晤中國反壟斷官員。
-港澳暫停接種復必泰，復星醫藥：不影響正常生產經營。
-花旗指鋼鐵及鋁業股調整現買入時機，首選鞍鋼。
●滬綜指收跌1.3%，外資淨買入逾50億人民幣。https://bit.ly/3vOlp3r
●日股收挫590點，連跌4日。https://bit.ly/31cMvmF
-全球缺「芯」重挫汽車業！本田北美工廠停產延長1周。
-南韓央行料通脹和經濟增長加速，惟淡化加息憧憬。
-傳現代汽車下月起減產，瑞薩電子大火車用晶片更缺。
-澳洲2月貿易順差81億澳元。
●中國經濟：
-深圳就智能網聯汽車條例公開徵詢，無人駕駛車將合法。
-內地清明及五一假期或迎「補償式返鄉潮」。
-內地36城市企業數量十年平均增長2倍，深圳稱冠。
-貿易協議逾2年！中國購美貨量未達承諾...
-中國地方政府隱性債務達14.8萬億人幣，未見頂...
-內地健身人口逾7千萬，疫下教練月均收入降至7,300元人民幣。
●股災快來了！《福布斯》董事長警告：美股泡沫將爆破。https://bit.ly/3lLGgzx
●人算不如天算！一艘船礙全球油市，通脹恐突飆。https://bit.ly/3lLO18J
●德國擬斥逾500億拓展電動車充電基礎建設。
●食盡散戶抱團浪潮！券商Robinhood申請在美國上市。
●樂天與騰訊結盟，日前官員警告：恐存經濟安全問題。
●企業自救！日本可口可樂推自動販賣機包月優惠。
●傳星展擬退租港島東中心2層辦公室樓面。
●旺角ONE SOHO提供322伙，主打一房，料次季登場。