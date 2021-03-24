騰訊盈利去年飆71%　派息增加33%

騰訊表示，金融科技業務的戰略重點是積極配合監管機構，與行業合作夥伴一起推出合規及普惠的金融科技產品，同時優先考慮風險管理，而非追求規模。

業務方面，佔總收入55%的增值服務業務收入按增長32%至2,642億元。網絡遊戲收入增長36%至人民幣1,561億元。該項增長主要受國內及海外市場的智能手機遊戲，尤其是《和平精英》、《王者榮耀》及《PUBG Mobile》等的收入增長帶動；以及Supercell合併的全年影響所推動。個人電腦客戶端遊戲的收入則略有下降。

網絡廣告業務收入按年增長20%至823億元，受惠於平台整合及算法升級，以及來自教育、互聯網服務及電子商務平台等行業的廣告主的需求增加。

金融科技及企業服務業務收入按年增長26%至1,281億元，增長主要反映在擴大的用戶基礎和業務規模推動下，導致商業支付、理財服務及雲服務的收入均錄上升。

董事會主席兼首席執行官馬化騰表示，儘管去年充满史無前例的挑戰，公司各項業務仍取得穩健的業績，印證了對用戶價值、科技創新及業務可持續性的專注。