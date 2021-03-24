克魯格曼：通脹有兩種　別被人危言聳聽

近來原料價格大漲，令市場憂慮通脹，但2008年諾貝爾經濟學獎得主、《紐約時報》專欄作家克魯格曼表示，今次可能像2010至2011年「通脹恐慌」一樣，又是虛驚。

他指出，2008年全球金融海嘯把美國經濟沖入衰退深淵，當時新上任的奧巴馬政府和聯儲局為拯救經濟，砸了數千億美元推出各式各樣紓困計劃，買入數以萬億美元計的債券。事後回顧，經濟學家如今普遍共識是，這些計劃即使有益，但規模不足以迅速提振經濟。

然而，當時也有分析警告，這些經濟紓困計劃將導致通脹不可收拾，但到2010年中，保守派人士預言的恐怖通脹不見蹤影；數月後通脹終於上揚至近4%，石油、大豆等商品平均按年漲幅直逼40%。不過，聯儲局不為所動，維持既定政策路線，理由是物價上漲只是暫時現象，並非1970年代「滯脹」(stagflation)捲土重來的前兆。這個判斷正確，通脹火苗很快就消退，此後便一直維持低迷。

現在類似情況又再度上演。拜登政府推出1.9萬億美元紓困計劃無疑將提供大量的經濟刺激，從民間預測師到聯儲局，都預期經濟將蓄勢待發，增長可能升到1980年代以來首見的高位，通脹也幾乎確定會升溫。

克魯格曼認為，目前要保持鎮定，先了解通脹其實有兩種。像原油、大豆這類物價，平日就波動不已，天天或時時反映供需的變化。這類通脹來得急去得快，一旦需求升溫或供應吃緊，行情就會迅速飆升；市況一變，就又隨之大跌。

另一類物價，包括勞動成本(亦即工資和薪金)在內，變動較不頻繁。大多數勞工的工資率僅一年調整一次。

他指出，所謂「滯脹」大致與第二種、「黏性」較高的物價有關。他解釋，想像某個經濟體，人人預期通脹在可見的未來都將居高不下。在這種經濟大環境下，某家公司為未來一年產品訂定價格時，勢必會考量到其他人的價格久而久之都將趨升的因素，包括競爭對手索取的價格、原物料成本、對手公司給員工的工資等。

企業於是傾向把價格訂得相對高一些，以反映這種預期，但這麼做卻會助長他們擔心的通脹。換句話說，一旦通脹持續攀升的預期嵌入經濟，通脹就會變得「自我延續」，屆時要想把它再壓下來可能極其困難。這正是「滯脹」在失業率仍高時仍可能發生的原因。

不過，他強調，就此刻而論，只依據易波動的物價短期內勁揚，並不能就此斷定「滯脹」是否已演變成大風險。聯儲局政策大致忽略「標題通脹」，轉而聚焦於剔除食物與能源價格的「核心通脹」，原因在此。

可以預見未來數月，美國可能見到許多物價「短暫」上漲，不僅因為經濟正觸底反彈，也因為疫情造成的一些異常影響，比方說全球船運貨櫃短缺，其效應仍餘波盪漾。問題在於這些物價上漲會像2010至2011年那般歷時短暫，還是會演變成更危險的情況？聰明的觀察者會讓視野跳脫「標題通脹」數據，轉而檢視基礎通脹(underlying inflation)，不只是聯儲局的標準「核心」通脹指標，也包括諸如亞特蘭大聯邦準備銀行的「黏性」物價指數。同樣重要的是軼事證據，亦即實地訪談：企業真的開始依據對未來通脹升溫的預期，而着手訂定價格和工資嗎？

如果他們並沒有，一如克魯格曼所料，他們不會這樣做，那麼2010至2011年的教訓仍適用：毋須驚慌。切勿因一些人拿幾個月的通脹數據大發警告，就誤以為通脹失控災難近在眼前。