小米全年賺203億人幣　智能手機出貨量1.5億部

小米業績主要受惠於華為遭美國制裁，國際銷售受限，助小米在智能手機業務大幅增長。數據顯示，小米上季收入按年增24.8%，至704.6億元，低於市場預期的746億元。

另外，小米董事會宣布，周受資因家庭原因已辭任執行董事及國際部總裁的職位，即日起生效。小米合夥人及高級副總裁盧偉冰接任國際部總裁一職，並將繼續兼任中國區總裁及Redmi品牌總經理職位。

小米單計上季手機收入達到426億元，按年增38.4%；全球智能手機出貨量為4,230萬部，按年增29.7%。全年手機收入達到1,522億元，按年增24.6%；全球智能手機全年出貨量為1.5億部，按年增17.5%。

據研究公司International Data數據顯示，去年12月假期期間，每10部智能手機銷售中，有超過1部是小米手機，比例僅次於蘋果公司及三星。

此外，小米在中國市場也有增長，在中國智能手機市場的市佔從2019年同期的9.2%，上升至上一季的14.6%。

其他業務部分，小米IoT(物聯網)與生活消費產品上季收入211億元，按年增8%。全年收入674億元，按年增8.6%。

互聯網業務部分，上季營收 62 億元，年增 8.4%。全年營收 238 億元，年增 19.7%。