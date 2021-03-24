小米收購手機配件供應商Zimi剩餘股份

小米目前擁有Zimi International的49.91%股權，交割後將成為全資附屬公司。

Zimi International是一家集智能硬件、手機配件以及物聯網科技為核心的高新技術企業，旗下品牌ZMI致力於高端智能手機配件，以及智能硬件的研發與製造，包括充電器、無線充、數據線、智能小家電等多款產品。

董事認為，收購目標在電源以及多項IoT領域具備技術和研發能力，能夠提高公司在5G+AIoT領域的技術競爭力。Zimi International在電源相關的領域的技術能運用在公司的手機及其他眾多IoT產品中，提高公司產品的競爭力，實現產品電源標準化以節約成本。另外，Zimi International在多項IoT領域上具備優秀的技術研發能力和出色的行業資源與營運經驗，包括電源相關產品、攝像頭及音箱等，能夠同時協同和提升公司未來生態鏈產品的競爭力。