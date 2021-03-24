騰訊劉熾平︰無意顛覆傳統金融機構　一直「自我約束」

劉熾平表示，騰訊相當重視合規工作與風險管控，去年集團金融及企業服務業務整體增長為26%，仍屬健康的增長。他表示，公司的產品非常重視為中小企業帶來的價值，而不是變現能力。公司亦傾向與持牌金融機構合作，而「不是要顛覆他們」。

對於監管部門可能會要求有金融業務的科企，成立金融控股子公司，劉氏認為對公司影響是「中性」，成立金控子公司只是組織架構上的改變。他一再重申，騰訊過去一直嚴守合規要求，例如此前監管機構收緊網貸限制，不能向未成年人、學生貸款等，但因為騰訊的業務本身已經做足合規，故新規出台也未有影響公司業務。

有傳騰訊主席馬化騰此前曾與監管部門會晤，劉熾平代為回答傳媒提問時承認了有關會面，並指討論內容主要關於為中國創新發展打造健康的環境。另外，有指內地政府要求科技企業共享平台數據。馬化騰回應稱，會積極配合監管部門，但亦會重視開放數據與用戶私隱之間的平衝，會按最小化原則來進行。