小米「第二帥」離任　雷軍大喊不捨

雷軍在社交平台上發文大喊唔捨得，「一起奮鬥了6年的兄弟，有各種不捨」，仲貼咗個流哂眼淚嘅表情圖貼。不過，雷軍好祝福周受資，希望佢「人生無限精彩，永遠有一往無前的勇氣，還有生生不息的未來」。

翻查資料，周受資喺2015年7月加入小米集團，仲係小米2018年喺香港上市嘅重要推手之一，當時任小米高級副總裁兼首席財務官。 ​​​​

周受資亦在社交平台上發表公開信，同時「自爆」最新動向，將會加入另一科技巨擘字節跳動，擔任老本行「CFO(即首席財務官)」，仲好感嘆話「得以在離家18年之後，base在我的家鄉新加坡」

要離開做咗6年嘅公司，見證住公司不斷成長，肯定唔捨得啦，坦言會「永遠珍惜在這裡(裏)收穫的每一份美好回憶」。至於邊位係佢最想多謝嘅人？咪雷軍囉！信中用到「老闆」同「導師」嚟形容雷總，多謝佢畀機會咁話，嗰份感恩之心、感恩之情係無法用語言嚟表達，有機會向佢學習係巨大榮幸。

周受資仲公開多謝小米董事會、合夥人以及小米的每一位同學(即係同事)，畀佢有機會喺呢間偉大企業做出貢獻，同埋共事團隊嘅信任和友誼。當然唔少得多謝一班「米粉」啦！

離別前都繼續賣廣告，講到明對小米的未來充滿信心，仲必成為最偉大的公司之一。因為「小米有個偉大的使命，就係讓全球每個人都能享受科技帶來的美好生活；小米有一支了不起的團隊，他們充滿激情又無比踏實，執著地將遠大的理想一步步變成現實」，而呢個世界將因為小米而變得更美好。