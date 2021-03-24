威訊控股料去年淨虧損增加

公司指出，去年財政年度淨虧損增加乃主要由於確認公司1間附屬公司的應收貸款減值，以及針對有關2015年收購Fortune Grace Management Limited時產生的網絡系統整合現金產生單位的商譽確認減值虧損所致，其主要由以下因素引致：(1)去年財政年度，新型

冠狀病毒病疫情及其升級，導致全球經濟有所下滑，集團業務營運多方面遭到前所未有的中斷，故預見到未來幾年全球的不利經濟狀況仍會持續(假如不惡化)；(2)美國與中國之間因貿易戰而導致的緊張局勢或會影響集團網絡基礎建設及軟件的業務發展；及(3)集團與艾伯科技股份有限公司訂立的代理協議的業務增長停滯不前。

此外，根據獨立專業估值師編製的初步估值報告，於去年12月底，有關集團於華訊方舟科技的1項股本投資的公允價值，較2019年同期減少約65%至75%。公允價值虧損將計入去年財政年度的綜合全面收益表，而非計入去年財政年度的綜合損益表。由於上述預期於去年財政年度錄得淨虧損增加，加上公允價值虧損的影響，預計去年財政年度錄得的全面虧損總額將介乎約3.5億至4億元，而2019年財政年度則約2.497億元。公允價值虧損乃主要由於(i)因美國實施制裁以及COVID-19疫情及其升級導致全球經濟下滑，衛星通訊產品及軍事通訊產品行業的業務表現不佳及經濟不景氣及(ii)華訊方舟科技所持有的股份投資價值大幅下跌。