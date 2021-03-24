小米：全球缺芯　今明兩年將面對更大挑戰

至於小米去年第4季表現遜預期，他表示，去年全球晶片嚴重短缺，預期今、明兩年將面對更大挑戰，疫情下企業低估經濟恢復速度，同時智能手機是剛需產品，因此有關零件的臨時缺貨對上季業績造成影響。他表示，公司已與主要供應商溝通，完善供應和提高生產效率。而今年1至2月的銷售表現已「追回來」，有信心今年在缺貨情況下仍會錄得強勁增長。

曾被雷軍稱「小米第二帥」的周受資辭任執行董事職務，加入內地科技公司字節跳動，劉德已獲委任為執行董事。王翔指，周受資在小米上市過程和接手國際部後皆有重要貢獻，雙方亦已進行充分的溝通和交接，由於集團業務進入健康穩步發展階段，(周受資)離職未會對公司業務產生任何影響，認為「沒甚麼問題」。

對於公司收購紫米集團(ZIMI)餘下股權，王氏指出，收購事項是公司一直以來規劃的一部分，可令兩間公司的產品達更好的協同效應，而紫米於IoT方面的技術及研發能力，相信可提升小米在這方面的競爭力，亦可減少成本。

有關小米造車方面，管理層表示，集團早前已發通告回應，現無進一步更新。