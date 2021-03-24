業主心雄了！東涌藍天海岸反價40萬元仍獲承接

二手業主議幅收窄，甚至反價。東涌藍天海岸6座頂層連天台單位，原業主見市旺反價至810萬元，幾經議價後，最終以800萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島6座低層A室，實用面積732方呎，套三房加工人房間隔，望海景，獲租客以31,000元租入，實用呎租42.3元，業主於2004年10月以445萬元購入，按買入價計算，租金回報逾8厘。

●北角縉景臺1座高層B室，實用面積420方呎，兩房間隔，去年12月放盤，原開價850萬元，減價30萬元或3.5%，最終以820萬元成交，實用呎價19,524元。

●3月份跑馬地及東半山區錄得近35宗二手買賣，東半山龍園低層C室，實用面積1,588方呎，套三房間隔，以2,830萬元易手，實用呎價17,821元，新買家屬於用家，原業主於2003年以500萬元買入，持貨18年帳面獲利2,330萬元。

●西營盤眀徳山高層B室，實用面積540方呎，兩房間隔，享海景，以1,553萬元易手，實用呎價28,759元，新買家屬於用家，原業主於2016年以1,394.5萬元買入，持貨5年帳面獲利158.5萬元，單位升值約11%。

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九龍區

●將軍澳居屋彩明苑D座高層4室，實用面積506方呎，兩房間隔，望開揚市景，去年12月放盤於未補價第二市場放盤，原先叫價600萬元，累減77萬元，減幅達12%，最終獲區外買家以523萬元承接，實用呎價約10,336元。

●將軍澳海翩滙2座中低層D室，實用面積約566方呎，兩房間隔，日前以962萬元沽出，實用呎價約16,996元，原業主於2016年9月以約648.4萬元購入，持貨約4年轉手帳面獲利約313.6萬元，物業升值約48%。

●何文田雅士花園1座高層A室，實用面積924方呎，原則套三房間隔，另設儲物房，最新連同車位以1,580萬元成交，實用呎價17,100元，新買家為同區租客，兩年前沽出自住物業後，一直於區內承租單位，見近日樓價再次上揚，加快入市步伐，最終承接上址作新居。

●奧運站柏景灣9座低層E室，實用面積449方呎，兩房間隔，以996萬元成交，實用呎價22,183元，原業主於2009年4月以337萬元購入，持貨12年至今沽售，帳面獲利659萬元離場，單位期內升值近2倍。

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新界區

●馬鞍山新港城B座中層1室，實用面積約568方呎，套三房間隔，叫價850萬元，經議價後減價30萬元或約3.5%，至近日以820萬元成交，實用呎價約14,437元，原業主於1996年8月以約300萬元購入，持貨約24年轉手帳面獲利約520萬元，物業升值約1.7倍。

●馬鞍山迎海‧駿岸8座中層G室，實用面積553方呎，兩房間隔，叫價970萬元，獲買家以968萬元承接，實用呎價17,505元，原業主於2016年10月購入上址，當時作價971萬元，持貨4年多至今沽售，帳面蝕讓3萬元離場。

●沙田帝堡城3座中層B室，實用面積836方呎，套三房間隔，日前以1,080萬元易手，實用呎價12,919元，原業主則於2010年以559萬元購入，持貨11年帳面獲利約521萬元離場，單位升值約93.2%。

●沙田第一城3月暫錄約32宗買賣，屋苑最新錄50座高層A室，實用面積284方呎，兩房間隔，議價後以518萬元易手，實用呎價18,239元，原業主則於1986年以約19萬元購入，持貨35年帳6面獲利499萬元，單位升值約26.3倍。

●粉嶺花都廣場8座中層E室，實用面積約370方呎，兩房間隔，望園景，日前以526萬元沽出，實用呎價約14,216元，該盤3月至今累錄11宗二手買賣，現時約有28個單位放售，最低叫價由460萬元起。

●粉嶺居屋欣盛苑3月暫錄約5宗二手買賣，包括D座中層6室，實用面積約554方呎，三房間隔，新買家為外區客，輕微議價後隨即決定承接，原業主早前於未補價第二市場叫價約370萬元放售，議價後終以357萬元成交，實用呎價約6,444元。

●上水新都廣場3月暫錄約2宗成交，屋苑新錄得2座中層D室，實用面積490方呎，兩房間隔，叫價約660萬元，議價後以643萬元獲承接，實用呎價13,122元，新買家為用家。

●天水圍栢慧豪園及栢慧豪廷3月累錄11宗買賣，追貼上月全月12宗，栢慧豪園6座高層G室，實用面積578方呎，三房間隔，叫價730萬元，經買家議價後，減價30萬元，以700萬元成交，實用呎價12,111元，新買家為同區換樓客，因新增家庭成員，需要較大的居住空間，於是賣出自住兩房單位，隨即換入三房單位。

●荃灣韻濤居C座中高層3室，實用面積570方呎，三房間隔，叫價810萬元，吸引區內家庭洽購，議價後以798萬元成交，實用呎價14,000元，買家見今年樓市持續回升，決心入市上車，荃灣區本月市況保持暢旺，累錄逾220宗成交。

●東涌藍天海岸6座頂層連天台單位，實用面積492方呎，兩房間隔，天台約340方呎，原先開價760萬元，原業主見市旺反價至810萬元，幾經議價後，最終以800萬元成交，實用呎價16,260元，新買家在東涌租樓多年，最近剛獲本港永久性居民身份，隨即買樓上車。