兩大全新項目預告下季開售　分布旺角及馬頭角

發展商推盤成績保持不俗，刺激多個全新項目再度籌備登場，預期帶動第二季一手市況繼續熱鬧。同時，受豪宅買家積極入市推動，各區樓盤繼續錄得大額單位交易。

●旺角ONE SOHO主打一房 料次季登場

他指出，同系西南九龍維港滙I銷情理想，當中開放式及一房等細單位具需求，售價亦具參考作用。

●嘉林邊道洋房項目部署4月推出標售

多個新盤籌備下月出籠。嘉華國際（00173）營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，近期整體樓市氣氛暢旺，多個新盤特色戶均錄得新高價成交，反映買家入市態度積極。旗下馬頭角洋房項目嘉林邊道2號，提供5座洋房，每伙面積逾4,000方呎，有機會4月正式推出市場，將會採用招標形式發售，價錢主要參考同九龍塘區豪宅物業做價。

他透露，同系大埔白石角嘉熙近期推出7個複式戶標售，包括4個花園複式及3個頂層複式單位。項目早前已售出的複式戶，呎價介乎約22,000至37,000元不等。該盤至今累售1,016伙，佔單位總數逾90%，連同已售出車位套現近90億元。

而啟德嘉峯匯亦計劃於短期內推出特色單位及花園洋房應市。項目至今累售818伙，佔整體單位逾80%，套現逾90億元。

另方面，美聯張子存透露，公司新租用大埔白石角海鑽．天賦海灣地下相連舖位，面積約2,200方呎，月租金額約20萬元，可容納近50位員工，現時已有4組團隊進駐。該行布少明稱，公司於今年內目標新增30間分行，增聘近1,000名前線人員。

●迎海‧星灣御複式連花園大宅5200萬元售出

股市下挫無礙豪宅買家入市。恒基地產（00012）旗下馬鞍山迎海‧星灣御，剛售出23座地下及1樓複式B單位，實用面積3,114方呎，連兩個車位成交價5,200萬元，呎價16,699元。

●富豪‧山峯分層大戶連車位5120萬元獲承接

百利保控股（00617）等位於沙田九肚的富豪．山峯，剛透過招標形式售出第2座6樓A室分層單位，屬四房四套間隔，實用面積 2,107方呎，成交價為5,120萬元，包括1個住宅車位，呎價2.43萬元，成交期為720日。

該集團執行董事兼首席營運官范統表示，項目自2月下旬至今已錄10宗成交，套現接近6億元，成績理想。

●SEA TO SKY本月暫沽157伙 四房最高售價近二千萬

新盤市場氣氛活躍。長實集團（01113）等合作的將軍澳日出康城SEA TO SKY，3月銷情明顯加快，月內暫已沽岀157伙，當中54伙為三、四房大單位，成交價由1,227萬至1,956萬元，呎價15,510至18,861元。項目累計售出約1,230伙，佔項目總數約86%，總套現134億元。

長實地產投資董事郭子威表示，股市近日大幅波動，短期或對樓市會有不利影響，成交可能會減少兩至三成。但估計部分資金將會轉流至樓市，對樓價起支持作用。他指出，疫情壓抑的購買力預計將於下半年陸續釋放，預期今年樓價會有有約5%升幅。

●將軍澳日出康城LP6開售266個車位 月底抽籤

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP6，即將發售首批合共266個車位，包括216個私家車位及50個電單車位。當中私家車位售價由211萬至233萬元，而電單車位售價則由12.8萬至17.8萬元。

登記認購截止日期為3月28日，並於3月30日抽籤，同日公布抽籤結果，4月3日公開發售。