電視廣播去年下半年賺1216萬　廣告收入增51%

集團表示，由於疫情及其所帶來的不利經濟影響，公司於去年內面對極為艱巨的營商環境。儘管頻道的黃金時段平均收視率由23.5點增長至26.5點，按年增長13%，但香港電視廣播分部的廣告收入由19.1億元，減少54%至8.81億元。

香港電視廣播分部曾於去年上半年錄得廣告收入3.51億元。因此，下半年的廣告收入為5.3億元，較上半年增加51%。隨着公司致力加強發展直接面向消費者的業務，無綫電視數碼平台的非廣告收入總額增加8%，由5.09億元增至5.52億元。

期內myTV SUPER的用戶總數增加12%，2019年及2020年底分別為810萬名及910萬名，而每名獨特串流觀眾的平均每周觀看時間上升15%，由16.4小時增加至18.8小時。myTV SUPER業務分部錄得溢利1,100萬元。

疫情下，大台網及無綫電視其他社交媒體平台帳戶上短視頻的觀看量大幅增加。平台的每周總平均觀看串流量上升80%，由1,530萬增加至2,760萬。

受益於公司採取成功的「電視展示，Big Big Shop銷售」跨平台推廣策略，Big Big Shop的平均每月活躍用戶增加超過5倍，約達100萬名。整體而言，大台網及電子商貿業務分部(包括Big Big Shop)錄得溢利5,300萬元，按年增幅為20%。

截至去年12月31日，TVB Anywhere的訂戶以及通過第三方網上平台訂閱無綫電視內容的用戶合計共達1,820萬名，按年增加33%。TVB Anywhere業務分部扭虧為盈，錄得溢利800萬元，2019年為虧損1,000萬元。

年內，來自中國內地的收入增長46%，由5.49億元增加至8.03億元，此乃受聯合製作收入增加所推動。3套劇集「使徒行者3」、「踩過界II╱盲俠大律師2020」及「陀槍師姐2021」分別於年內及年底後播出，而3套聯合製作劇集，即「刑偵日記」、「金宵大廈2」及「白色強人II」將按計劃於2021年完成製作及交付。公司現正積極就更多新聯合製作

劇集與合作夥伴進行磋商。