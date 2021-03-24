道指早段彈144點　英特爾拓代工飆逾5%

美國債息升勢有穩定下來迹象，美股周三(24日)早段暫時止瀉，道指反彈144點，報32,567點，標指升17點，至3,927點，以科技股為主的納指漲65點，至13,292點。

英特爾行政總裁蓋爾辛格公布會將更多外判生產晶片，同時承諾擲200億美元(約1,560億港元)在亞利桑那州興建兩家新廠房，拓展晶片代工，消息刺激英特爾股價急升5.2%至66.84美元。

網購巨人亞馬遜委任Adam Selipsky為雲端業務部門主管，接替擢升為行政總裁的賈西。亞馬遜股價早段升0.3%至3,148.49美元。

美國串流大戰愈演愈烈，製造內容成本龐大，經營串流平台Paramount+的媒體公司ViacomCBS周二宣布配股集資30億美元，拖累股價急瀉9.1%後，周三再挫7.4%至84.5美元。

投資雜誌《巴隆氏》指出，股神巴菲特去年過早沽清多隻銀行股包括摩根大通、高盛、PNC及M&T Bank，亦同時大幅減持富國銀行，錯失大升浪，估計帳面少賺100億美元。該雜誌亦指，巴菲特於去年4月最低位悉售4隻美國航空股，但這些股份之後股價累漲約1倍。

另外，摩根士丹利發表報告，結束一些再通脹概念的投資建議，包括買銅沽金、買加元沽瑞士法郎，以及追捧小型股並拋售大型股，該行策略團隊指出，雖然下一階段的復甦周期整體上仍支持高風險資產，但程度將不及之前。大摩策略員Andrew Sheets在訪問中稱，債息上升往往被視只對市場產生不利影響，但認為情況並非如此，退休基金、保險公司及銀行均會受惠債息向上，而隨着債息上升，他對美債繼續找到買家頗具信心。