睇錯市！首季逾百新盤買家選擇撻訂　較爆疫初期激增

新冠肺炎疫情仍未過去，今年首季一手樓市表現雖然回勇，但部分買家依然選擇放棄入市。根據東網統計，年初至今全港新盤的交易告吹數量，經已突破100宗大關，較去年第一季「爆疫」初期所錄數量，更多出超過一成，有關個案涉及的原本交易金額共逾13億元。

據一手銷售資訊網資料，本月新盤市場已錄約30宗交易告吹個案，雖然較2月錄得的50多宗回落超過四成，但仍將首季同類數字進一步推高至「3位數」。若與去年第四季錄得120多同類情況比較，今年首季暫錄數字則下跌逾15%。

本月各區樓盤之中，以南豐集團位於將軍澳日出康城的LP6所佔該類宗數最多，暫時共有10宗，每戶原本成交金額介乎556.2萬至1,705.1萬元，全屬終止買賣合約個案，該批買家早於2018至2019年樓花期間購入單位，直至最近項目入伙收樓時，才決定不再付清樓價餘額及完成交易。

配合項目已經入伙，發展商公布於下月3日發售首批合共266個車位，當中216個私家車位售價由211萬至233萬元，而50個電單車位售價則由12.8萬至17.8萬元。

事實上，今年1至月暫錄的新盤「甩單」個案，超過8成屬於終止買賣合約，主要來自近期新入伙的項目。例如大埔白石角一帶多個已屆現樓的屋苑，年內均錄同類情況，其中新鴻基地產（00016）旗下雲滙第2期，於2月時連環出現17宗終止交易，每戶做價介乎678.92萬至1,810.98萬元，發展商其後將部分單位提價重推。

至於會德豐地產的啟德OASIS KAI TAK，季內有低座特色單位未能完成交易，屬D座地下及1樓複式B室，原於2017年以2,602.8萬元售出。而華懋集團的屯門琨崙，於去年6月以2,788萬元賣出的青玥琳洋房單位18A，今年一月時已終止成交。