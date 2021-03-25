次季炒復甦　瞄準4板塊

投資市場雖自年初開始大炒經濟復甦，但恒生指數在2月衝上超過32個月新高的31,183點後無以為繼，連帶部分股份走勢逆轉。展望第二季，由高位回落甚深的新經濟股可否及時回勇？觸底反彈的傳統經濟股可否更上一層樓？且由財金專家為次季4大焦點板塊進行剖析。

●基建：中鐵建中車勢追落後

國家統計局早前公布今年首兩個月，全國固定資產投資(不含農戶)為4.52萬億元人民幣，按年增長35%。市場預期受惠基建和房地產投資帶動，今年固投按年增速可望達高單位數字。此外，《國家綜合立體交通網規劃綱要》提出到2035年，中國交通實體線網總規模要達70萬公里左右，其中高鐵要達5.6萬公里。

她續指，國策驅動以外，板塊亦有不俗基本因素。例如多間基建企業去年新簽合同額按年升10至27%，可望為今年盈利增長帶來基礎。此外，行業今年市盈率約3至7倍，低於過去平均5年的歷史市盈率，反映現水平估值吸引。

●金融：滙控望受惠英歐復原

市場息口向上亦對投資收益有幫助，配合內地進一步擴大金融業對外開放，有利友邦爭取內地保險市場份額，他料友邦可挑戰今年1月的109.3元歷史高位。

●新經濟：京東農村業務潛力大

美國國債孳息率早前由低位顯著回升，企業融資成本增加，令估值高昂的科技股頓變「提款機」，加上中資科技股面臨內地加強監管隱憂，更令投資者卻步，「北水」亦要減倉觀望。

京東去年收入按年升29.3%至7,458億元人民幣，純利按年增長3.05倍至494.05億元人民幣。2020年活躍用戶淨增長近1.1億，至4.7億，超過80%的新增活躍用戶來自三線或以下城市。儘管券商認為京東去年收入和利潤均勝預期，且用戶增長健康，但預計今年的新業務投資或會拖累利潤表現，令京東績後走勢偏弱。

遙距醫療板塊也值得留意。上古亞洲財富策劃及管理總監梁彥穎指，疫情令投資者聚焦此市場的重要性和增長潛力，用戶不僅可節省交通費用和爭取急救時間，亦可更容易和便宜地取得多個醫護意見，中長線值得憧憬。

●內需：農夫山泉飛鶴可吼

提及疫後復甦，內需消費股仍為今年重點投資主題。不少享有高估值的內需股已由高位回落，第二季或可重新部署。

上古亞洲財富策劃及管理總監梁彥穎同樣看好消費股的短期表現，特別是必需品消費，因通脹預期加劇，一般人會預先買入食品、衞生用品等必需品，銷量有機會顯著提升。

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