東方日報B1：騰訊去年多賺71%　靠投資

業績公布前，市傳主席馬化騰本月會見了內地反壟斷機構官員。管理層證實曾與監管官員會晤，指討論主要聚焦為中國創新發展打造健康的環境。內地近期加強對網企的監管，以「金融科技」及「反壟斷」兩大領域為主，市場亦擔憂騰訊的金融業務面臨「拆骨」。

該公司於業績公告中特別提到︰「金融科技業務的戰略重點是積極配合監管機構，與行業合作夥伴一起推出合規及普惠的金融科技產品，同時優先考慮風險管理，而非追求規模」。

劉熾平在業績記者會上重申上述說法，並稱公司對金融業務「一直有較強的自我約束」，強調重視合規工作與風險管控。旗下產品非常重視為中小企業帶來的價值，亦傾向與持牌金融機構合作，而「不是要顛覆他們」。雖然騰訊未有獨立披露金融業務表現，但去年度金融科技及企業服務分部收入增長26.37%至1,280.86億元，劉氏形容此為「健康的增長」。

人民銀行去年底發表《金融控股公司監督管理試行辦法》，要求非金融類企業，要成立控股金融公司展開金融業務。劉熾平稱，成立金控子公司的影響是「中性」，只是公司組織架構上的改變而已。他重申，騰訊過去一直嚴守合規要求，例如此前監管機構收緊網貸限制，不能向未成年人、學生貸款等，但因為騰訊業務本身已經做足合規工作，新規出台也未有影響其業務。

另有消息指，內地政府提議與部分最大的電子商貿平台和支付平台公司組建合資企業，以監督他們從數億消費者所收集的大量數據。就此，馬化騰回應稱，會積極配合監管部門，但亦重視開放數據與用戶私隱之間的平衡，會按「最小化原則」來進行。

近日不時有報道稱，騰訊不斷對外投資，回報如何豐厚云云。業績公告亦顯示，該公司去年收入增長27.77%至4,820.64億元，列帳純利卻大增逾七成，一大原因就是於若干獲其投資的社交媒體、網絡遊戲、電動車及電子商務等公司之估值增加，推動其他收益淨額大增1.9倍至571.31億元。

單計第四季，該公司收入按年增長26.38%至1,336.69億元，純利按年大增1.75倍至593.02億元，原因也是其他收益淨額急漲，撇除投資價值變動等項目後的non-IFRS純利則按年增長30.3%至332.07億元。

該公司擬派末期息每股1.6港元，按年增加33.33%。然而，其美國預託證券(ADR)早段報609.01港元，比香港收市價低14.49港元或2.32%。

香港股票分析師協會會長鄧聲興指出，近期市場焦點應落在未來監管環境，長遠而言仍看好騰訊，並指過去公司亦曾經在遊戲版號問題上遇上監管壓力，最終仍能解決，但短線而言，現時買入要有坐貨的心理準備，宜分注投資。光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，相信監管風波短期仍會繼續困擾騰訊，股價或下季始有起色。