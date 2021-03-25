英錶去年下半年賺1.4億　恢復派息

業績公告顯示，英錶去年錄得收入逾26.26億元，單計下半年則為16.96億元，較上半年反彈超過八成，與疫情爆發前的2019年下半年相若。

香港、澳門及新加坡市場的業務於去年的最後一個季度略有改善，而內地市場更是取得良好進展，從早前的低迷環境中復甦，全年收入大增39.71%，至7.83億元，溢利更加急升140.35%至1.04億元。

主席楊諾思指，鑑於內地人強勁需求受到壓抑且購買力高，集團認為內地市場的本土消費有望成為重要增長動力，因此將繼續加強於內地市場的戰略覆蓋範圍，把握當前的機遇。

就香港、澳門及東南亞市場，她稱，英錶已建立戰略網絡，憑藉過去數十年建立的「英皇」聲譽，已準備就緒並將受惠於旅遊業及消費情緒的復甦。事實上，儘管香港業務去年上半年錄得虧損5,948.1萬元，但全年計卻錄得溢利7,057萬元，換言之，下半年轉賺約1.3億元。

英錶去年底於香港、澳門、內地、新加坡及馬來西亞擁有101間店舖，其中內地、香港、新加坡分別佔57間、30間及8間。集團表示，會繼續密切監控市況並評估個別店舖表現。

因消費者於疫情期間增加使用網上平台購物，集團正改善其珠寶產品的網上平台，並已進駐京東、天貓及Zalora等受歡迎的平台。同時，將繼續與鐘錶供應商就潛在網上業務合作進行洽談。此外，集團將密切監控庫存水平並相應調整產品組合、嚴格控制成本開支，並優化零售網絡，在前所未有、充滿挑戰的商業環境中保持業務的穩定發展。