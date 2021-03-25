歐洲股市收市個別發展　EasyJet升逾3%

歐洲股市收市個別發展，英國富時100指數收報6,712點，升13點或0.2%；法國CAC指數收報5,947點，升1點或0.03%；德國DAX指數收報14,610點，跌51點或0.35%。

法國超市家樂福表示，其巴西子公司已與沃爾瑪公司和Advent International Corp.達成協議，以收購巴西食品零售商Grupo BIG Brasil SA，該交易對公司的估值約為11億歐元。家樂福股價收市升2.31%。

廉價航空公司EasyJet PLC創始人Stelios Haji-Ioannou及其一致行動人士減持公司股份至26.7%，EasyJet股價收市升3.65%。

歐洲能源公司E.ON股價跌，集團第四季轉賺，並預告將錄的盈利增長，股價升全日升0.73%。

德國政府決定對電動車充電基礎建設投入55億歐元(約507億港元)預算，以行動表達對德國核心產業的支持。德意志銀行發表報告，大幅上調福士汽車目標價至270歐元，認為該傳統大廠的電動車戰略，將有助大幅抬升純電動車銷量。福士汽車股價收市跌6.86%。