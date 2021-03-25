美股納指全挫逾2%　中概股慘遭洗倉

在科技股領跌之下，美國股市周三(24日)下挫。道指盤中最多曾升364點，惟至中後段持續轉弱，收報32,420點，跌3點或0.01%；標指收報3,889點，跌21點或0.55%；納指收報12,961點，跌265點或2.01%。

大型科技股全線向下，蘋果公司、Facebook、Netflix全日均跌逾2%。晶片股表現轉弱，英特爾收跌2.27%；AMD亦挫2.42%。

據報美國證交會引入新措施，可能會將部分中資概念股除牌。消息拖累一眾中概股慘遭洗倉，騰訊音樂全日重挫27.08%，收報23.18美元；愛奇藝、百度分別下瀉19.85%和8.55%；拼多多收跌8.73%。

Sevens Report Research創始人Tom Essaye表示，過去幾天我們看到的是一些季度末的倉位調整。本季度迄今表現最好的股票現在已經被賣出，一些表現最差的股票正在上漲。

摩根士丹利發表報告，結束一些再通脹概念的投資建議，包括買銅沽金、買加元沽瑞士法郎，以及追捧小型股並拋售大型股，該行策略團隊指出，雖然下一階段的復甦周期整體上仍支持高風險資產，但程度將不及之前。

大摩策略員Andrew Sheets在訪問中稱，債息上升往往被視只對市場產生不利影響，但認為情況並非如此，退休基金、保險公司及銀行均會受惠債息向上，而隨着債息上升，他對美債繼續找到買家頗具信心。

經濟數據方面，美國商務部周三公布的數據顯示，美國2月耐用品訂單意外按月下降1.1%，表明製造業持續數月的反彈勢頭戛然而止。