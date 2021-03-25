優步擬與處方藥送貨公司ScriptDrop合作

外媒報道，叫車平台Uber周三(24日)宣布與處方藥送貨公司ScriptDrop建立合作夥伴關係，以幫助參與活動的藥房和零售店將處方藥送到消費者的手上，以解決運輸不足、工時長和健康關注等問題。

Uber股價周三跌1.72%，報52.57美元。

今次是Uber第二次跟處方藥送貨公司合作。去年8月，優步週三宣布與處方藥交付公司ScriptDrop建立新的合作夥伴關係，以幫助參與活動的藥房和雜貨店連鎖店將處方藥交付消費者的家門口，解決了運輸不足，工作時間長和健康問題等問題。

ScriptDrop首席執行官阿曼達·埃普（Amanda Epp）表示：“能夠將ScriptDrop的集成界面與Uber的技術相結合，這將使各種規模的藥房都具有更好的裝備，可以提高處方依從性，並為他們社區中最脆弱的人群提供服務。”

這將是優步與處方藥交付公司的第二次合作，因為去年8月，Uber宣布與NimbleRx開展合作，該合作遍及美國5個城市。ScriptDrop將在37個州中運行，並有望很快擴展。