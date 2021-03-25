楊俊文：港股再成世界提款機　幾時先止跌？

上周提到十個牛皮九個淡，港股本周隨即跌破28,000點這個1月尾和3月頭的重要支持，然而會否下試26,500點升浪起點則有待相榷。昨天和幾位有接觸開客戶的行家閒聊，一位表示早前爆炒那些股份所出的股票掛鈎eln，eli及accumulator都進入了接貨階層，部分還出現了雙倍接貨。另一份行家表示，不少早前「贏到開巷」的投資客，在跌浪時拉高孖展，個別已經贏少很多甚至倒輸。這兩個消息令筆者擔心港股進一步向下殺的可能性。

其實美股、歐股、Bitcoin仍處於極高位，調整得比較多的只是港股、內地股市和日股。美股、歐股意味市場對高風險資產仍然非常迷戀；相反經濟最好的中國股市則因為內地沒有進一步放水而腳軟。

在這個背景底下，究竟是港股會因為美股仍然強勢跌極有個譜，在殺倉後快速回升，還是港股是先頭部隊，每次都作為世界提款機，港股再跌而美股會否跟跌成為關鍵。

筆者建議投資者可以綜合atmx，保利協鑫，微盟，比亞迪等股份，整體來看看0.618至0.5的黃金比率，如果跌到0.5相信可找到基本支持。

裕威龍資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)