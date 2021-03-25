彭偉新：恒指料大跌　宜小心

受外圍股市向淡，以及內地股市跌超過1%的夾擊，港股早段稍為低開後，跌幅擴闊，不單止向下跌穿了3月初低位28,326點，就連1月低位28,259點亦告失守，指數在早上已失守28,000點的關口。

以技術走勢來看，港股在今次反彈上29,500點水平後，連1月高位30,100點亦未能收復便再度下跌，反映出市場的信心非常疲弱，特別是恒指在今次的回落中，一旦失守了28,200點的支持，在技術上出現了跌穿「頭肩頂」的頸線後，下跌壓力相信會較上一次由2月高位31,183點跌下來時更大。主要是因為恒指在周三下跌，並跌穿保歷加通道底部之前，保歷加通道的垂直高度由3,000點收窄至1,600點，與31,183點時的闊度2,750點更窄，在波幅擴大時，令到大市下跌的空間較多。另外，恒指自去年9月低位23,124點升上31,183點後的38.2%回調目標位為28,104點，一旦失守該水平的話，便會以61.8%作為下一回調目標。所以，恒指在失守28,200點的支持後，相信短期的下跌空間會更大，投資者宜為大市作出更大跌幅作好準備。

特步國際的股價於2019年3月時曾升上最高位見6.74港元後，走勢開始回吐並向下穿250天線後，開始形成了一浪低於一浪的走勢後，曾於去年3月時跌至2.04港元的低位，雖然其後在反彈期間，仍然無法升破100天線阻力後，股價曾一度再次跌返2.23港元。不過，未有再跌穿之前低位外，更開始形成一底高於一底走勢，股價逐步收復所有的移動平均線後，更成功收復了整個跌浪總跌幅的38.2%，由於RSI已升破70水平，反映出股價進一步向上的動力仍強，預期股價可以按之前整個跌浪總跌幅的61.8%作為反彈目標，投資者可以在4.4元水平買入，上望阻力位5港元，支持位為3.85元。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)