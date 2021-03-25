納指收市挫2%　油價急彈

●美匯指數升至92.52；港匯見7.7685；離岸人民幣(CNH)報6.5296；美元兌日圓處108.75；歐元企1.1813；英鎊報1.3685。金價升至每安士1,734.3美元。布油漲至64.16美元，紐油升至60.72美元。比特幣跌至5.2萬美元水平。道指期貨報升。

●外媒報道，美國三藩市聯儲銀行行長戴利表示，聯儲局將繼續推行寬鬆貨幣政策，直到關於經濟復甦的工作得以完全和真正完成為止，強調不會採取先發制人的貨幣政策措施。

●紐約聯儲銀行行長威廉斯表示，聯儲局下次加息時機將取決於經濟表現。

●美國財長耶倫表示，美國銀行目前的健康水平看來足夠，可以派發股息和回購股票，為股東帶來回報。

●美國商務部數據顯示，美國2月耐用品訂單意外按月下降1.1%，表明製造業持續數月的反彈勢頭戛然而止。

●港股ADR指數全日亦偏軟，按比例計算，收報27,637點，跌281點或1.02%。

●即月恒生指數夜期收報27,763點，跌116點，低水155點，成交20,029張。

●紐約5月期油收報每桶61.18美元，升3.42美元或5.92%；布蘭特5月期油收報每桶64.41美元，升3.62美元或5.95%。

●紐約4月期金收報每安士1,733.2美元，升8.1美元或0.5%，結束連續兩日跌勢，主要由於風險資產價格表現反覆，刺激避險需求。

●小米：全球缺芯，今明兩年將面對更大挑戰。

●蒙牛乳業去年純利倒退14%，末期息26.8分。