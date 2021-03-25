恒指失守兩萬八關有幾大鑊？3大重磅藍籌最新策略係…

所謂「久守必失」！港股月內大部分時間在28,000至29,000點水平反覆上落，周三(24日)終於又再現大單邊市，恒指失守28,000點關，到底技術上，失守呢個關口，會有幾大鑊？

恒指周三跌穿了1月下旬的低位，走勢呈破底，印證上周20日線跌穿50日線後的「死亡交叉」利淡信號。基本上，恒指在29,000點水平已形成一個大型蟹貨區，短線下一個主要承接區在26,000至27,000點水平，而若以去年3月低位21,139點升至今年2月高位31,183點，調整0.5幅度計，支持位則在26,161點水平。若看周線圖，恒指一旦確認失守20周線28,048點水平，下一個大位在50周線25,906點。

東網產經專欄作者 帥哥