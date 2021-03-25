恒指失守兩萬八關有幾大鑊？3大重磅藍籌最新策略係…
2021年03月25日 08:00
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所謂「久守必失」！港股月內大部分時間在28,000至29,000點水平反覆上落，周三(24日)終於又再現大單邊市，恒指失守28,000點關，到底技術上，失守呢個關口，會有幾大鑊？
恒指周三跌穿了1月下旬的低位，走勢呈破底，印證上周20日線跌穿50日線後的「死亡交叉」利淡信號。基本上，恒指在29,000點水平已形成一個大型蟹貨區，短線下一個主要承接區在26,000至27,000點水平，而若以去年3月低位21,139點升至今年2月高位31,183點，調整0.5幅度計，支持位則在26,161點水平。若看周線圖，恒指一旦確認失守20周線28,048點水平，下一個大位在50周線25,906點。
再看三大重磅股走勢。騰訊控股(00700)短線610至620港元是一個支持區，相信會有一番好淡爭持，一旦失守，則要考驗年初的水平即560至580元區域承接，反彈較大阻力位在660元。
友邦保險(01299)亦失守了1月底的低位，14日RSI處38水平，短線有機會回試90元重大支持區，反彈100元關成主要阻力位，暫宜先觀望承接。
至於散戶愛股--滙豐控股(00005)，其實走勢又未算太差，短線42元水平有支持，反彈阻力位則在45至46元水平，可以留意短線調整分注作中線建倉的機會。
東網產經專欄作者 帥哥