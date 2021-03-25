思捷環球料中期虧損2.8億元　總收益大降

公司指出，虧損大幅减少主因包括：1)期內消除特殊項目的負面影響，19/20財政年度的特殊項目金額約23.4億元，包括存貨撇銷，使用權資產、商標及商譽的減值虧損，與重組計劃及財產保護訴訟程序有關的一次性成本，該程序為相關附屬公司於去年3月27日根據德國破產法第270b條進行的自行管理重組程序；及2)於去年11月30日，由於重組計劃獲批准及落實財產保護訴訟程序而向集團授出約13.5億元的債務寬免，已確認為應佔聯營公司業績。

收益大幅減少主要由於財產保護訴訟程序的撤銷合併規定所致，根據國際財務報告準則規定，於去年7月1日至11月30日的5個月期間，將相關附屬公司及其14間附屬公司(該14家附屬公司貢獻集團19/20財政年度經審核綜合收益80%以上，且期內一直在集團的主要市場經營)的合併方法由完全合併改為權益合併。

歐洲第3波激增的新冠肺炎病例，導致部分嚴格的封鎖措施(包括影響零售店的措施)延長，可能對集團財務狀況產生負面影響。該等情況及不明朗因素可能對集團持續經營的能力產生重大疑問。儘管公司電子商務板塊的強勁增長，可能會抵銷部分對公司零售板塊業績的不良影響，而集團仍保持謹慎，管理層正密切關注疫情的最新進展，並將根據對疫情影響的評估調整集團的業務經營策略。