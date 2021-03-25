美國通過修正案更嚴格審查中企　中概股插水

美國證券交易委會(SEC)周三(24日)通過「臨時最終修正案」，並徵求公眾意見，以執行《外國公司問責法案》(HFCA法案)規定的披露要求。由於SEC本次通過的臨時修正案採取更嚴格監管的措施，可能會將部分中資概念股除牌，中概股周三(24日)應聲下挫，騰訊音樂插27.08%，愛奇藝挫19.85%，百度暴跌8.55%，拼多多亦跌8.7%，京東瀉5.32%，阿里巴巴挫3.4%。

SEC採用「臨時最終修正案」，是因為該法規必須在《HFCA法案》頒布後的90日內開始發布規則，當局正在積極評估如何實施不受90日期限限制的其他法案要求，例如禁止交易的要求。經公開徵詢公眾意見後，「臨時最終修正案」將在《聯邦公報》公布後30日生效實施。

該法案於去年12月18日由美國前總統特朗普簽署通過。該法案要求若外國公司連續3年未能遵守上市公司會計監督委員會(PCAOB)的審計，將被從美國交易所退市。有關規則亦適用於在場外交易的未上市股票。那些無法接受委員會審計檢查的公司，也必須確定不是由外國政府控制或擁有。

根據銀河証券報告，目前有近50家企業符合在港第二上市要度的中概股。該行認為，中概股第二上市後，大部分公司市場表現良好，隨着南下資金的屢創新高，以及港交所的制度優勢，未來中概股回歸有望加速。