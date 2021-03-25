墨爾本Box Hill地標項目一兩房免費升級　加送5年5厘租保計劃

澳洲墨爾本樓市已重拾升軌，物業投資價值進一步提升。Ray White推介的墨爾本最大華人區Box Hill地標項目，鄰近Deakin大學，距離Box Hill Central購物中心僅2分鐘步程，今次展銷提供長達5年5厘租金保障計劃，並推出限時超筍升級計劃，免費兩房變三房，售價僅由68萬澳元起，是性價比高的必搶樓盤。

Ray White銷售總監許嘉宇表示，墨爾本樓市持續復甦，上月物業拍賣會場成交比例達約8成，明顯高於去年同期約6成比率，可見買家入市踴躍。

事實上，墨爾本過去20年樓價上漲高達927%，升勢極具爆發力。當地政府重點將Box Hill力捧成為「第二個CBD」，人口增長和經濟發展將會進一步推高需求，樓市勢迎來新一輪升浪。

澳洲政府為推動經濟增長，在各洲大興土木，在墨爾本投放高達500億澳元，建造當地史上最大鐵路網絡，每逢有新鐵路線興建，周邊樓價定必迎來新一輪升浪，其中Box Hill將要設新鐵路站，樓盤住客將率先受惠。再者，該區三房叫價普遍已達80萬澳元，相比下今次項目售價低水，屬性價比極高的投資選擇。

許嘉宇指出，今次推介的Box Hill地標項目，精選一房至三房單位供選擇，實用面積由603至1,442方呎，其中一房可升級作兩房戶，兩房單位亦可升級為三房間隔，間隔靈活實用，其中兩房首期僅需32萬港元，即可享有三房的租金回報，是入場門檻低、高回報的投資機遇。

樓盤配套充足，擁有景色怡人的空中花園，亦提供健身室、私人電影院等設施供住客享用。周邊配套亦非常完善，周邊環繞各大購物中心、銀行、華人超市、中式餐館、cafe，便利店等超過300家商店。

從Promenade步行2分鐘，即可直達Box Hill central購物中心，商戶包括Big w、woolworths、coles以及190多個超市零售中心。而步行約7分鐘可到North Blackburn購物中心，消閒購物相當方便。

住客亦可乘車到Surrey Gardens、Westfield Doncaster、Forest Hill Chase購物中心、Chadstone購物中心，車程只需3分鐘至15分鐘。

此外，該區亦擁有優質教育資源，鄰近DEAKIN及MONASH大學區，是大學生首選聚居地，區內的Box Hill Tafe近年更吸引大量海外學生前往就讀。

根據Urbis權威報告，過去10年區內的大學生人數上升近一半。該區高達40%人口以租賃為主，當中年齡介乎20至34的學生人口佔約71% 。

租賃需求在截至2016年9月的10年間大幅增長，一房單位的租賃數量平均每年增加28%、兩房單位增長9%，故需求持續性增加，勢將為物業投資帶來更可觀的租金回報。

項目將於本周末於尖沙咀星光行16樓舉行展銷會，並設講座傳授當地物業投資揀樓錦囊，邀請投資專家分享最新澳洲置業攻略、獨家樓行情報，最強賺租、賺升值攻略，助客戶以最低成本，實現回報最大化。

墨爾本Promenade展銷會

日期：3月27及28日(星期六、日)

時間：上午11時至下午7時

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講座時間：下午1時及4時

地點：尖沙咀星光行16樓1633室