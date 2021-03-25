鄧建初：成手蟹貨　點樣短炒先可以解圍？

美國總統順利交接後，市場憧憬拜登政府對華政策有變，兩國緊張形勢稍為紓緩，加上疫苗誕生，為投資者帶來想像空間，期望在不久將來可恢復正常活動，帶動經濟增長。

今年初香港股票市場持續上揚，升破了去年恒生指數高位，正當眾人皆以為無限風光在後頭，展望港股能於今年內重上歷史高位，孰料一盤冷水照頭淋，恒指跟隨美國納指及本港新成立之科技指數急速下挫。處於此新經濟股跌幅遠較恒生指數為大的惡劣市況，普遍股民抱持賺錢才沽、輸錢死抱的心態，變成蟹貨一籮籮，惟有望天打卦，希望有朝一日重回家鄉。

市場去向，除非有明確政策或者重大改變出現，否則很多時候是難以判斷的，唯一方法是用圖表及策略去應對。就以這兩三個星期來說，圖表告訴我是營造頭肩頂形態，這種走勢應該有多次反彈潮。初哥基於圖表形態，屢次在下跌時，候機吸納博反彈，升至若干百分點就平倉套利。這種炒法的好處，是在上沖下洗的過程中，可以密食當三番，而避免資金被套牢。

近期一隻新上市股仔，初哥就用此方法，共贏了數次反彈浪共約3成的利潤。另外的熱門當炒股也是來回的贏了多個回合，雖然每次利潤微薄，但是山大斬埋有柴，在上落市況中，總算搵兩餐飯。誠然，並不是次次都順利凱旋而歸，如果失手，定要止蝕離場。

短炒是我的強項之一，入市時要耐心等待靚位，而離市套利或止蝕就要隨意些才可。否則掉轉來做，入市隨意，出事執着於某個價位才肯沽出的話，輸多贏少是必然的事。這套短線兵法，原是初哥開始學人炒外匯時領悟出來的，只不過外滙市場每日十多小時炒賣，實在是非人生活，不想影響身體健康才放棄了。但在此市場短暫的炒作生涯中，學會了「入市要謹慎、出市隨意些」的炒股哲理。

賺錢離場當然好，然而總有失手的時候，所以必須要事前做好策略，不如預期般上升而繼續下跌時，定要用止賺/止蝕盤來保護本金。當止蝕離場時，如果認為仍是好股的話，初哥會再在低一級的支持位博反彈。若然買中獲利點，則可追回那次止蝕盤的損失。

只要揀好出擊對象，定下出入市策略，處於這種上上落落、反覆無常的市況中，除可密食當三番外，亦可增加自己應對市場的信心，直至大市見底回升時，才長揸好股，未為晚也。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)