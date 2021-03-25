人行：目前經濟恢復尚不牢固　信貸結構仍需調整優化

中國人民銀行周一(22日)在北京召開全國24家主要銀行信貸結構優化調整座談會，會議指出，目前中國實體經濟恢復尚不牢固，重點領域和薄弱環節信貸結構仍需調整優化。金融系統要提高政治站位、統一思想認識，立足新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局，充分認識持續優化調整信貸結構的必要性和緊迫性。

會議強調，下一階段，金融系統要堅持穩中求進工作總基調，堅持用改革的辦法疏通政策傳導，進一步提升服務經濟高質量發展的能力和水平，包括「穩」、「進」及「改」。

「穩」是保持貸款平穩增長、合理適度，把握好節奏。加強中小微企業金融服務能力建設，實現普惠小微貸款繼續「量增、價降、面擴」。推動金融系統繼續向實體經濟合理讓利，小微企業綜合融資成本穩中有降。堅持「房子是用來住的、不是用來炒的」定位，保持房地產金融政策的連續性、一致性、穩定性，實施好房地產金融審慎管理制度，加大住房租賃金融支持力度。

「進」是圍繞實現碳達峰、碳中和戰略目標，設立碳減排支持工具，引導商業銀行按照市場化原則加大對碳減排投融資活動的支持，撬動更多金融資源向綠色低碳產業傾斜。進一步加大對科技創新、製造業的支持，提高製造業貸款比重，增加高新技術製造業信貸投放。

「改」是堅持市場化、法治化原則，前瞻性地綜合考量資金投放、資產負債、利潤、風險指標等因素，持續增強金融服務實體的能力。改善經營理念。