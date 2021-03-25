港股跌逾400點後反彈　科網股捱沽　友邦力頂

港股急跌逾400點後「V」彈，恒生指數一度倒升67點，高見27,985點，惟受制兩萬八關阻力，暫回落至27,900點水平爭持。國企指數跌近百點；科技指數跌幅收窄至130點，主板成交超過860億港元。

科網股拖低大市，阿里巴巴及京東集團齊跌逾4%，是表現最差科指成分股。騰訊及小米集團績後都受壓，股價跌2.8%及0.5%。美團跌0.6%；快手跌1.3%；網易跌3.7%。

至於上市第3日的百度承接美國的跌勢，最多瀉11.5%，至222元上市新低，暫跌9%。

流金流入傳統藍籌撐市，安踏體育績後有追捧，股價飆逾6%。友邦保險升3.7%力頂；香港交易所升2.2%；滙豐控股及中國平安升0.4%；中國移動靠穩。

昨日急瀉的吉利汽車再跌5%，低見18.9元，之後跟隨大市反彈，暫跌幅收窄至1.2%。其他汽車股都先跌後彈，長城汽車及東風集團倒升1.3%及0.4%；比亞迪股份及廣汽集團跌幅收窄至1.8%及2.5%。

【09:42】港股曾挫逾400點 科網股沽壓重 百度瀉11%創新低

科網股再爆災，港股開市隨外圍下跌，恒生指數曾挫逾400點，低見27,505點；國企指數跌逾200點；科技指數重挫近400點或5%。

美國證交會引入新措施，部分中資概念股可能會因未符合審計標準而需要除牌。消息拖累一眾在美國上市的中概股慘遭洗倉，連帶香港上市的科網股都捱沽。上市第3日的百度瀉11.5%，見222元上市新低。阿里巴巴跌6%；小米集團跌6.8%；快手跌6%；騰訊跌4.5%，失守600元；京東集團跌近6%；美團跌4.4%。

其他藍籌股個別發展，申洲國際挫6.6%；蒙牛乳業績後跌3%。金融股做好撐市，友邦保險升逾2%；滙豐控股升近1%。國際油價急近6%，三桶油逆市漲逾1%。安踏體育績後有追捧，股價升逾4%，是表現最佳藍籌。