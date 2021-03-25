李偉傑：小米業績理想　中線目標31.5元

智能手機業務方面，儘管去年新冠肺炎疫情為全球智能手機行業帶來衝擊，但集團的智能手機業務仍錄得增長，集團去年全年智能手機收入達到1,522億元，按年增長24.6%。根據Canalys的統計，2020年第4季小米的全球智能手機出貨量穩居第三名，市佔率為12.1%，在全球前五大智能手機廠商中同比增速最快。集團在中國智能手機業務增長亦十分顯著。根據Canalys統計，2020年第4季小米的智能手機出貨量在中國按年增長51.9%，在前五大智能手機廠商中增長最快，市佔率由2019年第4季的9.2%上升至2020年第4季的14.6%。

另外，小米智能手機業務所採取的雙品牌策略成效顯著，智能手機平均售價(ASP)穩步提升。去年集團中國定價在3,000元或以上及境外定價在300歐元及以上的高端智能手機全球銷量約1,000萬部。由於中高端產品銷量持續上升，集團智能手機ASP於2020年按年增長6.1%至1,040元，第4季按年增長6.8%至1,009元。

集團去年提出，將核心戰略升級為「手機 × AIoT」，此戰略的優勢繼續顯現。集團IoT與生活消費產品部分的收入達到674億元，按年增長8.6%。智能電視全球出貨量達到1,200萬部，持續保持行業領先地位，根據奧維雲網的統計，2020年第4季小米電視在中國出貨量連續第8個季度穩居第一，全球智能電視出貨量穩居前五。在國際化方面，智能電視繼進入印度、印尼和俄羅斯之後，在2020年又陸續進入法國、波蘭等重點市場，不斷挖掘巨大的境外市場空間。由於可見，集團正加速於全球範圍內構建智能生活。

由於集團業績表現達標，各項業務發展亦維持理想增長，加上早前美國已撤銷對小米投資禁令，相信績優表現下，可進一步刺激股價帶來反彈動力，可在23港元水平買入，短期目標28港元，中線目標31.5港元，不過近期市況較為波動，假若跌穿250天平均線20.5港元需要先行止蝕。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)