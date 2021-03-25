郭家耀：港股或下試27500點 騰訊估值已合理
2021年03月25日 10:45
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正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，美股表現仍然反覆，高估值的中概股再遭拋售。至於港股亦繼續反覆向下，科技股同樣有沽壓，且市場氣氛亦未見改善，跌市時成交增加，反彈時成交未見配合，反映投資者取態仍比較保守。他預期短期調整勢頭仍會延續，恒指有機下試27,500點水平，28,200點成短線阻力，相信要待通脤前景明朗，債息確認喘穩，市場才有望回復信心。
騰訊控股(00700)去年業績符合市場期望，無論收入增長、雲業務及廣告業務均表現理想，但市場憂慮集團面對監管風險，且疫情過後，消費者在遊戲方面花費的時間趨向正常化，遊戲業務增長或會放緩，因此股價出現明顯調整。不過，整體而言，騰訊一直維持高增長，尤其是股價近期由高位調整逾兩成，估值回落至合理水平，作為長線投資仍然可取。
他又指，小米集團(01810)去年盈利增長強勁，毛利率亦有理想升幅，反映其品牌進一步升級，高端手機受市場歡迎，或毋須再用大折扣促銷的銷售策略，互聯網收入亦可觀。不過，晶片短缺或會影響短期出貨量，今年業績或受考驗，加上科技股氣氛轉差，亦對小米估值帶來限制。他認為現時市場氣氛不就，預期暫難借業績以推升股價，宜待24港元樓下再考慮。