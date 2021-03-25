郭家耀：港股或下試27500點　騰訊估值已合理

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，美股表現仍然反覆，高估值的中概股再遭拋售。至於港股亦繼續反覆向下，科技股同樣有沽壓，且市場氣氛亦未見改善，跌市時成交增加，反彈時成交未見配合，反映投資者取態仍比較保守。他預期短期調整勢頭仍會延續，恒指有機下試27,500點水平，28,200點成短線阻力，相信要待通脤前景明朗，債息確認喘穩，市場才有望回復信心。