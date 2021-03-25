許繹彬：中美角力左右大市去向 下周波幅或增
2021年03月25日 10:47
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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，隔晚美股表現波動，三大指數均先升後跌，當中以納指跌幅更為明顯。聯儲局主席鮑威爾再重申債息上升反映了經濟前景的改善，而財長耶倫亦認為現時美國銀行業看起來「足夠健康」，對銀行派息和回購股票持開放態度，兩人的言論燃點市場對經濟復甦的憧憬，刺激美股早段上升。惟美國證監會表示若外國公司不符合美國的審計標準，會將有關公司除牌，並要求公司披露董事會是否有中國官員，消息令一眾中概股受壓，其中騰訊音樂更大跌27%。
他認為，美股現階段仍然受制於債息的上落，債息急升，股市急跌；但債息回順，股市則會出現反彈，所以美股暫只能以「上落市」來形容。中美角力仍會繼續左右大市去向。
港股方面，他指本周港股的沽壓更見沉重，昨更突然傳出歐美疫情惡化的消息，令大市跌勢加劇，跌穿28,000點水平，而成交高達1,900億港元，相信是斬倉盤湧現所致。他續指，好市時壞消息也當好消息炒作，但當淡市時，好消息也視作壞消息看待，但現時港股則呈現「跟跌不跟升」的格局，外圍市反彈，港股反彈只是曇花一現；相反，外圍有任何風吹草動，港股跌幅卻更嚴重，可見弱勢已成。若大市未能企穏於27,600點，恐會返回27,000點的今年起步位，呈現「雙肩」的情況。此外，下周正值期指季結及月結，而且復活節假期將至，大市可能會出現較大的波幅，投資者必須格外留神。若能「守得穏」或「跌唔穿」上述水平，可重新考慮買入香港交易所(00388)作中短線投資。