許繹彬：中美角力左右大市去向　下周波幅或增

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，隔晚美股表現波動，三大指數均先升後跌，當中以納指跌幅更為明顯。聯儲局主席鮑威爾再重申債息上升反映了經濟前景的改善，而財長耶倫亦認為現時美國銀行業看起來「足夠健康」，對銀行派息和回購股票持開放態度，兩人的言論燃點市場對經濟復甦的憧憬，刺激美股早段上升。惟美國證監會表示若外國公司不符合美國的審計標準，會將有關公司除牌，並要求公司披露董事會是否有中國官員，消息令一眾中概股受壓，其中騰訊音樂更大跌27%。

他認為，美股現階段仍然受制於債息的上落，債息急升，股市急跌；但債息回順，股市則會出現反彈，所以美股暫只能以「上落市」來形容。中美角力仍會繼續左右大市去向。