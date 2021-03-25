阻住地球轉！長賜輪脫困最佳時機喺…

長榮海運一艘超大型貨櫃輪--長賜輪(Ever Given)周二(23日)北向通過蘇彝士運河時，發生擱淺事故，許多船隻被迫在紅海和地中海等候。外媒引述海上打撈專家指，長賜輪脫離擱淺狀況的最佳時機，將是下周日和周一(27日和28日)的漲潮之時，但如果屆時還無法脫困，下次機會將在12天至14天後，恐怕會讓塞船的情形更加嚴重，短期事件進展將對國際油價造成影響。

倫敦布蘭特5月期油最新報每桶63.59美元，跌0.82美元或1.27%。

報道指出，救援船船長Nick Sloane指出，下周日和周一的漲潮，將讓水位提升約18英寸，這提升了救援的機動性。他曾於2012年，負責領導在意大利觸礁沉沒的豪華郵輪協和號協和號(Costa Concordia)打撈行動，他更參與了至少100次的船舶、飛機等打撈行動，經驗相當豐富。

在天氣允許的狀況下，最樂觀的進度，就是在今天(25日)讓長賜輪脫離擱淺狀況。他指在昨天的失敗後，他們將再用4至5艘額外的拖船，陸地上也有開挖作業，如果再沒辦法，之後可能就要將長賜輪的壓艙水和燃料排出。如果下周日和周一的漲潮還無法讓長賜輪脫困的話，塞船的情形恐怕會更加嚴重，皆因之後要再等兩周，才再有機會藉潮日脫困。